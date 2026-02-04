Joven de 23 años perdió la vida tras ataque de varias personas en medio de riña en Cartagena

Un homicidio en medio de una riña alteró la tranquilidad del Barrio Chino de Cartagena en la madrugada del domingo 1 de febrero, cuando Rey José Martínez Gómez, de 23 años, perdió la vida tras ser atacado con un arma cortopunzante en plena vía pública.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró durante una reunión de varias personas que compartían licor y música frente a una tienda del sector. En medio de una discusión, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación violenta que terminó con la agresión mortal contra el joven.

Aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. Por ahora, las autoridades cuentan con imágenes de una cámara de seguridad que serían clave para esclarecer lo ocurrido.

El video registró el momento exacto del ataque y muestra cómo, tras el altercado, un tercero le entrega un cuchillo al presunto agresor, quien posteriormente arremete contra Martínez Gómez, que se encontraba desarmado y solo al momento de la agresión.



Uno de los aspectos que más ha generado rechazo en la comunidad es la actitud de varios testigos que presenciaron los hechos sin intervenir.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó la inspección técnica del cadáver y avanza en las labores para identificar y capturar a los responsables, quienes hasta el momento no han sido detenidos.

Este caso se suma a los hechos de violencia registrados en Cartagena, una ciudad que, si bien reportó una leve disminución de homicidios durante enero en comparación con años anteriores, continúa enfrentando episodios asociados a la intolerancia y las riñas en distintos barrios.