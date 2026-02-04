Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de febrero de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las identidades regionales más representativas del país. Los sorteos de este chance se transmiten a través del canal Teleantioquia, lo que le da gran visibilidad y confianza entre los apostadores.

El número ganador del chance Paisita Noche de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el año 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que puede incrementar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras jugadas.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo. La expectativa se renueva cada noche, convirtiéndolo en una de las opciones preferidas por quienes siguen de cerca los resultados diarios.

A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 8:00 de la noche.



Cómo se juega el chance

Paisita Noche ofrece varias modalidades de apuesta, que determinan el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.



Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero existen documentos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):