Con ayuda de las cámaras de la ciudad, un hombre fue capturado minutos después de robar cadenas de oro en el barrio Belén de Medellín. El sujeto fue sorprendido en un establecimiento comercial y las pertenencias fueron devueltas a las víctimas.

Videos del sistema de videovigilancia de Medellín captaron el momento en el que el hombre huía en una motocicleta luego de cometer el hurto al suroccidente de la ciudad. Según la información conocida, el presunto responsable intimidó con un arma de fuego a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, a quienes les robó dos cadenas de oro antes de escapar.

Tras el reporte del hecho, se activó un seguimiento a través de las cámaras de seguridad que permitió reconstruir su recorrido. El rastreo llevó a las patrullas hasta el nororiente de Medellín, donde el sospechoso intentó pasar desapercibido ingresando a un establecimiento de comercio, al parecer una cafetería. Allí fue interceptado por los uniformados, quienes procedieron a su captura.

"Gracias al seguimiento detallado a través de las cámaras LPR y de videovigilancia, fue posible realizar el trazado del recorrido de los presuntos delincuentes, lo que permitió orientar de manera oportuna a las patrullas de vigilancia. Como resultado de esta articulación tecnológica y operativa, uniformados adscritos a la Estación de Policía Aranjuez lograron ubicar y capturar al presunto responsable de este delito", manifestó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.



Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron las dos cadenas de oro hurtadas e incautaron el arma de fuego que habría sido utilizada para cometer el robo. Los elementos fueron devueltos a sus dueños. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros casos similares en la ciudad.

Ante este caso, la Secretaría de Seguridad de la ciudad reiteró que el monitoreo técnico fue determinante para cerrarles el paso a los delincuentes y recordó que denunciar de manera inmediata permite una reacción más rápida y efectiva en las calles de la capital antioqueña.