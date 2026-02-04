En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Clan del Golfo
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Advierten crisis en colegios privados: uno de cada cinco no llega al 50 % de ocupación

Advierten crisis en colegios privados: uno de cada cinco no llega al 50 % de ocupación

Un estudio afirma que el 98 % de los colegios privados en Colombia no logra funcionar con toda su capacidad estructural.

Publicidad

Publicidad

Publicidad