Lotería del Meta resultado del último sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026

La Lotería del Meta realizó su sorteo número xxxx la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 1.800 millones de pesos.

Premio Mayor de la Lotería del Meta

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones!

Para jugar a la Lotería del Meta, basta con comprar un billete, elegir un número de cuatro cifras y una serie de tres números, o permitir que se asignen de forma aleatoria. Recuerde revisar muy bien su billete, porque puede ganar un seco.



Ganadores de los secos de la Lotería del Meta

A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.

A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.

Los secos los han ganado apostadores de Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá. En Bogotá y Cundinamarca se concentra el mayor número de compradores de la Lotería del Meta.



¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m., ofreciendo la oportunidad de ganar el premio mayor de $1.800 millones de pesos y premios secundarios por coincidencias parciales, los cuales pueden cobrarse en puntos de venta autorizados si el número resulta ganador.

Jugar a la Lotería del Meta es una forma segura de participar y apoyar la salud del departamento mientras se disfruta de la emoción de cada sorteo.



¿Dónde comprar billetes de la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta se pueden adquirir de forma sencilla en puntos de venta físicos en todo el país, incluyendo tiendas de conveniencia, supermercados y comercios autorizados que exhiben el logo oficial de la lotería.

También es posible comprar los billetes en línea a través de las páginas oficiales de Lottired, LotiColombia y en la aplicación de Paga Todo, lo que permite participar en cada sorteo de forma segura, cómoda y desde cualquier lugar, apoyando la salud del Meta mientras se busca ganar grandes premios.

