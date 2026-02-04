Resultados de Baloto y Revancha: números ganadores del miércoles 4 de febrero de 2026

El sorteo 2614 de Baloto y Revancha, realizado la noche del miércoles 4 de febrero, arrojó un balance positivo en cuanto a distribución de premios menores, aunque no cayeron los grandes acumulados.



Resultados detallados de Baloto: Sorteo 2614

En la modalidad tradicional de Baloto, la combinación ganadora estuvo integrada por los números XXXX, acompañados por la Super Balota XX. Tras el cierre del escrutinio oficial, se confirmó que ningún apostador logró acertar la totalidad de los números, por lo que el gran acumulado de $20.400 millones no fue entregado.

No obstante, la jornada resultó altamente productiva para la red de apostadores. Un total de 33.256 personas obtuvieron premios en las diferentes categorías de aciertos. Los datos más relevantes de la noche para Baloto son:

Ante la ausencia de un ganador del premio mayor, el nuevo acumulado para el próximo sorteo del miércoles 4 de febrero se sitúa en los $20.400 millones de pesos.



El panorama de la modalidad Revancha

Por su parte, Revancha, la opción adicional que permite a los jugadores participar con los mismos números por una segunda bolsa de premios, registró los siguientes números: XXXX con la Super Balota XX.

En esta categoría se contabilizaron 10.064 ganadores, con una bolsa total premiada de $38.785.900. Al igual que en el sorteo principal, ningún apostador logró la hazaña de cinco aciertos.



Para la próxima jornada, el acumulado de Revancha se ha ajustado a $14.700 millones de pesos, tras haber iniciado esta fecha con una base de $14.700 millones.

Para el sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026, los jugadores podrán adquirir sus tiquetes en los más de 45.000 puntos de venta de la red Su Red y SuperGIROS en todo el territorio nacional, así como a través de los canales digitales oficiales.