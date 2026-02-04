En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Día sin Carro en Bogotá
Iván Cepeda
Informe HRW
Fuertes lluvias

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de Baloto y Revancha: números ganadores del miércoles 4 de febrero de 2026

Resultados de Baloto y Revancha: números ganadores del miércoles 4 de febrero de 2026

El primer sorteo de febrero dejó más de 55.000 ganadores en Colombia. El acumulado principal de Baloto asciende a $20.400 millones para el próximo sorteo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad