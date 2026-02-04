En vivo
¿Qué pasó en vuelo de Latam de Bogotá a Cali? Pasajeros reportaron olor a quemado

Latam informó en un comunicado que el avión sí presentó inconvenientes, pero pudo aterrizar sin inconvenientes y reacomodar a los pasajeros.

