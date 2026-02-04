¿Qué pasó en vuelo de Latam de Bogotá a Cali? Pasajeros reportaron olor a quemado

El vuelo LA4051 de LATAM, que cubría la ruta Bogotá-Cali, aterrizó de emergencia en el aeropuerto El Dorado tras reportar humo en una turbina y fuertes vibraciones poco después del despegue. Los pasajeros vivieron momentos de pánico al percibir un intenso olor a quemado y tirones en la aeronave, lo que obligó a la tripulación a retornar de inmediato a la capital.



Emergencia en vuelo de LATAM Bogotá Cali

De acuerdo con los reportes de los ocupantes, la situación se tornó crítica durante la fase de ascenso. La presencia de humo y los movimientos bruscos del avión generaron alarma en la cabina. Ante la contingencia, los pilotos activaron los protocolos de seguridad para garantizar la integridad de las personas a bordo.

La aerolínea confirmó el incidente mediante un comunicado oficial, explicando que "se identificó una indicación anormal en uno de los sistemas del avión". Ante esta señal, la tripulación tomó la decisión técnica de regresar a la base. Para agilizar el procedimiento, se solicitó prioridad al control de tránsito aéreo, logrando un aterrizaje sin novedades adicionales.

#SUSTO 🚨 Hace pocos mins se reportó una emergencia en el vuelo de LATAM 4051 *Bogotá-Cali). Tras el despegue se reportó humo en una turbina, olor a quemado y fuertes jalones. Pasajeros vivieron momentos de pánico y la tripulación regresó de inmediato a arpto/El Dorado de Bogotá. pic.twitter.com/7NSZzYWveq — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 5, 2026

Respuesta de LATAM

Tras el aterrizaje en El Dorado, el equipo de mantenimiento inició la inspección técnica de la aeronave para determinar el origen exacto de la falla. LATAM Airlines Colombia informó que el sistema afectado está bajo revisión exhaustiva para evitar futuros riesgos operativos.

Respecto a los viajeros afectados por el retraso y el incidente, la compañía aseguró su traslado hacia la capital del Valle del Cauca. "Los pasajeros fueron reacomodados en otro vuelo con destino a la ciudad de Cali que saldrá a las 10:00 p.m. del Aeropuerto El Dorado de Bogotá", puntualizó la aerolínea.

