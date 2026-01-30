Aerolíneas colombianas avanzan en la reactivación de vuelos hacia Venezuela

Luego del anuncio sobre la reapertura del espacio aéreo venezolano, las aerolíneas colombianas iniciaron el proceso de reactivación gradual de sus rutas hacia y desde Venezuela, mientras continúan las evaluaciones de seguridad operacional.

Wingo ya confirmó la reanudación de sus vuelos entre Bogotá y Caracas a partir del 16 de enero de 2026, tras haber suspendido temporalmente su operación desde diciembre pasado. La aerolínea informó que la decisión se tomó en coordinación con las autoridades competentes y bajo estrictos protocolos de seguridad.

Por su parte, Latam Airlines Colombia señaló que manifestó formalmente ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela su intención de retomar la ruta Bogotá–Caracas, con el fin de gestionar la restitución del permiso de operación, aunque aún no hay una fecha definida para el reinicio.

Otras compañías, como Avianca, también se mantienen en proceso de verificación de las condiciones de seguridad y operativas antes de anunciar oficialmente la reanudación de sus vuelos hacia el país vecino.



En el ámbito regional, aerolíneas como Copa Airlines informaron que retomarán progresivamente sus vuelos Panamá - Caracas desde enero, en medio del restablecimiento gradual de la conectividad aérea con Venezuela.