Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Nación

Aerolíneas colombianas avanzan en la reactivación de vuelos hacia Venezuela

Tras el anuncio de la reapertura del espacio aéreo venezolano, las aerolíneas colombianas comenzaron a reactivar o evaluar sus operaciones hacia ese país, priorizando las condiciones de seguridad y la autorización de las autoridades aeronáuticas.

Espacio aéreo de Venezuela durante alerta de Estados Unidos a aerolíneas
Foto: flightradar24, referencia
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

