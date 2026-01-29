Trump ordena reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

El presidente Donald Trump anunció este jueves que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", aseguró.