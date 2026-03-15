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Blu Radio  / Nación  / Gobierno insiste en formalización de mineros: aclara que seguirá combatiendo la extracción ilegal

Gobierno insiste en formalización de mineros: aclara que seguirá combatiendo la extracción ilegal

Entre 2023 y 2024 se identificaron 3.182 personas interesadas en formalizar su actividad minera en el bajo Cauca antioqueño, según este comunicado.

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