En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaportes
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

Una psicóloga de 30 años pide al sistema de salud que le permita morir con asistencia médica. Explicó que lleva más de la mitad de su vida enfrentando trastornos mentales severos.

Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia
Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia
Foto: Noticias Caracol
Por: Luna Guerrero Parra
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad