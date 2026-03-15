Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, decidió iniciar una batalla legal en Colombia para que el sistema de salud le permita acceder al suicidio médicamente asistido.

Su solicitud, presentada ante su EPS en 2025, fue negada por falta de normas que regulen el procedimiento. Mientras su caso avanza en los tribunales, la joven habló en una investigación de Noticias Caracol sobre el sufrimiento que la llevó a tomar esta decisión.

Giraldo explicó que lleva más de la mitad de su vida enfrentando trastornos mentales severos. “Es como una sensación de vacío con la vida. Yo ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele”, relató.

Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

Según cuenta, la enfermedad le impide llevar una vida normal y la sensación de angustia la acompaña permanentemente. “Es un infierno… me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera poder apagar esas voces, apagar ese malestar”, afirmó.



De acuerdo con su testimonio, durante años intentó distintos tratamientos médicos y psiquiátricos sin lograr mejoría. Después de múltiples terapias y hospitalizaciones, en 2025 decidió solicitar el "derecho a morir dignamente", pero no mediante eutanasia. Su petición consiste en que un médico le suministre el medicamento y que sea ella quien lo administre.

Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

“Yo he intentado acabar con mi vida de maneras impulsivas, pero tampoco quiero lastimar a mi familia. Me pregunté si hay una forma segura de hacer esto, si hay una forma en la que yo no tenga que hacerlo a escondidas”, explicó.

Catalina asegura que su decisión también busca evitar que sus seres queridos enfrenten una muerte traumática. “Para mí pedir el suicidio médicamente asistido es un acto de amor. Un acto de amor conmigo misma, pero sobre todo con mi familia”, dijo.

Habla mujer de 30 años que pide suicidio asistido por trastornos mentales: primer caso en Colombia

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Incluso relató que cuando habló del tema con su madre y su hermana, la conversación fue dolorosa, pero finalmente recibió su apoyo. “Lloramos y nos abrazamos. Ellas me dijeron que lo que les estaba pidiendo era muy difícil, pero que me iban a acompañar”, recordó.

Sin embargo, el proceso encontró un obstáculo institucional. En noviembre de 2025 su EPS respondió que no podía autorizar el procedimiento porque no existen “condiciones normativas ni operativas” para realizarlo.

Ante esa negativa, la joven interpuso una tutela, pero un juez la rechazó al señalar que podría acceder a la eutanasia. Ella insiste en que no es lo mismo. “Quiero que el médico me acompañe, pero que sea yo quien tome la decisión final”, explicó.

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Ahora su caso podría llegar a la Corte Constitucional, que tendría la última palabra. Mientras espera una decisión, Catalina sostiene que su lucha no es solo personal. “Tal vez sea muy difícil, pero genuinamente estoy pidiendo ayuda… ayuda para mi familia también. Porque esto cansa mucho, y yo estoy cansada”, dijo.