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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Concejo de Bogotá aprueba reglas de seguridad para plataformas de transporte

Concejo de Bogotá aprueba reglas de seguridad para plataformas de transporte

El Concejo de Bogotá aprobó en sesión plenaria un proyecto de acuerdo que establece lineamientos de seguridad ciudadana para el funcionamiento de plataformas digitales de movilidad en la capital.

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