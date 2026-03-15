Concejo de Bogotá aprueba reglas de seguridad para plataformas de transporte

La iniciativa busca fortalecer la protección de usuarios y conductores frente a riesgos como suplantación de identidad, fraudes digitales y delitos durante los trayectos.

El proyecto, de autoría de la concejal Cristina Calderón Restrepo, plantea una serie de medidas para mejorar la seguridad en los servicios de transporte solicitados a través de aplicaciones móviles, en medio del crecimiento de este tipo de alternativas de movilidad en la ciudad.

Según explicó la cabildante, las plataformas digitales se han convertido en parte de la vida cotidiana de millones de bogotanos al ofrecer una forma rápida y accesible de desplazarse. Sin embargo, el uso masivo de estas herramientas también ha traído nuevos desafíos en materia de seguridad.

“Este avance tecnológico también ha traído nuevos desafíos que no podemos ignorar: suplantación de identidad, delitos dentro de los carros y falta de trazabilidad en los servicios”, aseguró Calderón Restrepo durante la discusión del proyecto.



Uno de los principales objetivos de la iniciativa es fortalecer los mecanismos de verificación de identidad tanto de conductores como de usuarios. Con esto se busca reducir casos de suplantación y aumentar la confianza en este tipo de servicios.

El proyecto también contempla la incorporación de herramientas tecnológicas para responder de manera más rápida ante situaciones de riesgo. Entre ellas se incluye la posibilidad de contar con botones de emergencia conectados directamente con la línea de atención de emergencias 123.

De acuerdo con el Concejo, estas medidas buscan llenar el vacío de regulación nacional que actualmente existe sobre las plataformas digitales de transporte, situación que ha sido señalada por jueces y autoridades en diferentes decisiones.

Mujer pidiendo un servicio en plataformas de transporte. Foto: Freepik.

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Tras la aprobación del acuerdo, la empresa Uber en Colombia celebró la decisión del Concejo de Bogotá y aseguró que varias de las herramientas contempladas en la iniciativa ya hacen parte del estándar de seguridad de su aplicación.

Entre estas funciones se encuentran procesos de verificación de identidad, validación de antecedentes para conductores, el uso de códigos PIN para confirmar que el usuario aborda el vehículo correcto, así como la trazabilidad de los trayectos a través de GPS.

Uber también destacó la posibilidad de contar con un botón de llamada directa al 123 en caso de emergencia, además de sistemas de grabación de audio o video durante los viajes que pueden utilizarse como soporte en eventuales reportes.

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Según la empresa, su aplicación cuenta actualmente con más de 40 herramientas de seguridad dirigidas a proteger a los usuarios y a quienes prestan el servicio.

