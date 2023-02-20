La vida puede cambiar de un momento a otro, incluso cuando todo parece transcurrir con normalidad. Un instante basta para que una jornada de trabajo, un viaje o una actividad cotidiana tome un rumbo completamente inesperado, dejando un profundo impacto entre familiares, amigos y seguidores.Eso fue lo que ocurrió con Mano Machinek, modelo, fotógrafo y figura de la televisión europea, quien falleció a los 37 años mientras participaba en la grabación de un comercial en Italia.El accidente ocurrió el pasado 30 de julio de 2026 en una carretera del monte Mottarone, cerca de Gignese, una zona próxima al lago Maggiore, en el norte de Italia.De acuerdo con la información divulgada por medios internacionales, Machinek conducía un Porsche 993 RS azul, alquilado para la producción audiovisual, cuando perdió el control del vehículo al tomar una curva. El automóvil salió de la vía, cayó por un terraplén y terminó impactando contra un árbol.Tras el fuerte choque, equipos de bomberos, paramédicos e incluso una ambulancia aérea llegaron al lugar para atender la emergencia. Los rescatistas hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron salvarle la vida. El vehículo quedó completamente destruido por la fuerza del impacto.Según testigos, las cámaras de la producción no estaban grabando cuando ocurrió el siniestro. Por esa razón, las autoridades italianas mantienen abierta la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y si existieron otros factores que influyeran en el desenlace.¿Quién era Mano Machinek?Machinek nació en Alemania y se radicó en Suiza, desarrolló una carrera como fotógrafo, modelo y presentador. Alcanzó reconocimiento internacional hace unos años tras participar junto a su pareja, la modelo Maria Maksimovic, en la primera temporada del reality austríaco Forsthaus Rampensau.Además de su trabajo en televisión, era un apasionado del automovilismo. Con frecuencia asistía a eventos relacionados con el deporte motor y también se dedicaba a la fotografía especializada en vehículos de alto rendimiento.De igual forma, su novia también le dedicó un emotivo mensaje, en el que recordó que Machinek falleció mientras hacía una de las actividades que más disfrutaba, conducir.La muerte del modelo generó una ola de reacciones entre seguidores, colegas y figuras del entretenimiento europeo, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y solidaridad hacia su familia, mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente.