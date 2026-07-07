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Blu Radio  / Motor  / MinTransporte aplaza por un año la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos para vehículos

MinTransporte aplaza por un año la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos para vehículos

La decisión busca fortalecer la implementación de las nuevas normas, culminar estudios técnicos y garantizar seguridad jurídica para llantas, frenos, vidrios de seguridad, sistemas de retención y cintas retrorreflectivas.

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Blu Radio
Carro en parqueadero / Foto: referencia, AFP
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 7 de jul, 2026

El Ministerio de Transporte anunció la postergación por un año de la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos para vehículos y motocicletas, con el propósito de garantizar una implementación técnicamente sólida y respaldada por estudios especializados.

La medida aplica para los reglamentos relacionados con cintas retrorreflectivas, llantas para motocicletas, sistemas de frenado para vehículos y motos, vidrios de seguridad, sistemas de retención, llantas para vehículos automotores, remolques y semirremolques.

De acuerdo con la resolución, las nuevas fechas de aplicación quedaron programadas entre agosto y octubre de 2027, mientras que algunos requisitos específicos entrarán en vigor entre 2028 y 2030.

Según el Ministerio, el aplazamiento busca concluir el estudio que desarrolla la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto con el Viceministerio de Transporte, sobre la coexistencia de los estándares técnicos internacionales de Naciones Unidas (WP.29) y los Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) de Estados Unidos. Dicho análisis servirá como base para adoptar una regulación con mayor rigor técnico, jurídico y socioeconómico.

Carro - referencia
Referencia de carro
Foto: Pexels

La cartera también explicó que la decisión tiene en cuenta el proceso de empalme institucional, con el fin de garantizar la adecuada transferencia del conocimiento técnico y fortalecer la coordinación entre las entidades responsables de implementar estas normas.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que el objetivo es asegurar que los reglamentos entren en vigor “con todas las garantías para el país”, respaldados por estudios especializados y alineados con los más altos estándares internacionales de seguridad.

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El Ministerio aclaró que durante el periodo de aplazamiento continuarán vigentes los reglamentos técnicos actuales, por lo que no se reducirán las exigencias en materia de seguridad ni se generarán vacíos normativos para fabricantes, importadores, comercializadores y organismos de certificación.

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