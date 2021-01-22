En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Ministerio de Transporte

Ministerio de Transporte

taxis.jpg
Nación

Nuevo decreto para taxis en Colombia: cambian tarjetas de operación, trámites y planillas

Patinetas eléctricas
Motor

Cambian las reglas para patinetas eléctricas en Colombia: las obligaciones que deberá cumplir

ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Oscar Torres Yarzagaray.png
Caribe

Gobierno Petro defiende licenciamiento ambiental del Canal del Dique pese a retrasos en la megaobra

Empresas son advertidos por contrato de prestación de servicios
Nación

¿Su empresa está preparada para una visita del MinTrabajo? La multa le saldría por 5000 SMMLV

Taller en Bogotá que realiza la revisión tecnomecánica
Motor

Gobierno endurecería revisión tecnomecánica en Colombia: preparan nuevas reglas para carros y motos

Patinetas eléctricas
Nación

Personas con patineta eléctrica que incumplan esto no podrán usarla: experto aclara normativa

Elsa Noguera.jpg
Nación

"Lo primero es respetar la seguridad jurídica": exministro a Elsa Noguera, minTransporte designada

Elsa Noguera.jpeg
Nación

Elsa Noguera, mintransporte: “La situación es muy crítica y por eso se requiere capital privado”

auto carro referencia foto afp.jpeg
Motor

MinTransporte aplaza por un año la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos para vehículos

PEAJE.jpg
Economía

Peajes en el Eje Cafetero tendrán tarifas diferenciales: conozca cuáles son

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad