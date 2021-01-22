El servicio de taxi en Colombia cuenta con un nuevo marco normativo tras la firma de la reglamentación por parte del presidente de la República. La medida introduce ajustes directos en la vigencia de documentos operativos, elimina cobros no autorizados y flexibiliza el tránsito en trayectos entre municipios contiguos y terminales aéreas.De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio de Transporte, la disposición modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (Decreto 1079 de 2015) para actualizar las reglas de vinculación contractual, los sorteos de cupos y la capacitación de los conductores en todo el territorio nacional.Cambios en la tarjeta de operación y eliminación de cobros en trámitesEl cambio de mayor impacto administrativo radica en la vigencia de la tarjeta de operación para vehículos tipo taxi, la cual pasa de uno a dos años de validez. La norma fija la actualización de los procesos para el cambio de empresa y modifica la estructura de los contratos de vinculación entre los propietarios de los automotores y las compañías transportadoras.Asimismo, la regulación prohíbe el condicionamiento para la desvinculación de vehículos mediante cobros indebidos o exigencias no previstas legalmente. "Este decreto representa un paso histórico para el transporte público individual en Colombia. Escuchamos al sector, simplificamos trámites, fortalecemos las garantías para conductores y propietarios", afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.Viajes a aeropuertos y movilidad entre municipiosEn materia de prestación del servicio, la reglamentación elimina la exigencia de la Planilla Única de Viaje Ocasional para el desplazamiento de taxis entre municipios contiguos en situaciones específicas. La exención aplica de manera directa para los trayectos requeridos hacia o desde aeropuertos que prestan servicio a capitales departamentales o áreas metropolitanas.La normativa actualiza además los lapsos fijados para la reposición de vehículos en eventos de pérdida total, hurto o destrucción del automotor.Nuevas reglas para cupos y programa de capacitaciónPara la asignación de nuevas matrículas, la entidad estableció que los procesos deberán ejecutarse mediante sorteos públicos estructurados bajo criterios de participación e igualdad. La medida contempla acciones afirmativas enfocadas en los conductores que no son propietarios de los vehículos que operan.El Ministerio de Transporte indicó que, en coordinación con las autoridades territoriales, se estructurará un programa nacional enfocado en la formación y cualificación de competencias para los conductores del sector. El proyecto del Decreto 1001 de 2026 estuvo publicado para observaciones públicas entre el 22 de junio y el 6 de julio de 2026 antes de su firma oficial.