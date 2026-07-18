Celebración de la Virgen del Carmen terminó en golpes entre conductores

En Colombia, cada 16 de julio se vive una de las tradiciones más arraigadas entre conductores y transportadores, se trata de la celebración de la Virgen del Carmen.

Reconocida como la protectora de los conductores, la Virgen del Carmen es venerada por quienes recorren las vías, entre ellos camioneros, taxistas y motociclistas. Como muestra de fe y agradecimiento, muchos decoran sus vehículos con imágenes, banderas y flores, encomendándose a su protección durante sus recorridos.

La fecha y el mes suelen estar marcados por caravanas, bendiciones y recorridos en los que los conductores buscan encomendarse para evitar accidentes y continuar su labor con fe.

Sin embargo, en medio de esta conmemoración, no todo siempre transcurre en calma, pues un hecho de intolerancia en una vía del país terminó en golpes.



De la celebración a la riña

Lo que comenzó como una jornada festiva terminó en un altercado que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En un video que circula en internet se observa a un tractocamión decorado con alusiones a la Virgen del Carmen, participando aparentemente en la celebración.

En las imágenes, el vehículo se desplaza en zigzag por la vía, generando una situación de riesgo para otros conductores.

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De acuerdo con la información, en ese momento, otro camión intentó adelantarlo, lo que por poco provoca un choque entre ambos automotores.

Tras la maniobra la tensión escala, pues varias personas descienden de los vehículos y se enfrentan a golpes en plena carretera, dejando de lado el sentido religioso y festivo de la fecha.

En las imágenes se aprecia a varias personas en medio de una discusión. Instantes después, uno de los involucrados empuja a otro, quien termina cayendo fuera de la vía. El hecho provocó la reacción de los demás presentes y desencadena una riña generalizada.

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Usuarios en redes cuestionaron el actuar de los involucrados ante una celebración asociada a la fe y la protección en las vías termine convirtiéndose un escenarios de imprudencia y violencia.