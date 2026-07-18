En Pereira desmantelaron bodega donde obligaban a habitantes de calle a consumir alucinógenos

Las autoridades desmantelaron en Pereira una bodega donde, al parecer, una estructura criminal vinculada a la banda Cordillera obligaba a habitantes de calle a comprar y consumir alucinógenos exclusivamente en ese lugar.

Un informe de la Policía Metropolitana de Pereira indica que quienes se negaban a adquirir o consumir drogas en ese sitio eran amenazados, torturados e intimidados por integrantes de la organización.

La bodega funcionaba en el sector de los Puentes de la Novena, un punto estratégico debido a la alta presencia de habitantes de calle y consumidores de sustancias estupefacientes.

Durante el operativo, los uniformados encontraron en el inmueble a por lo menos 40 personas de diferentes edades que aparentemente se encontraban bajo los efectos de sustancias como bazuco, perico, marihuana y otros estupefacientes.



En el procedimiento, la Policía capturó a un hombre que, al parecer, se encargaba de dosificar y vender la droga. Además, le incautó $800.000 en efectivo, dinero que sería producto de la comercialización de estupefacientes.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar y capturar a los demás responsables de esta red de microtráfico y afectar toda la estructura criminal.