Pereira desplegará 800 policías para garantizar seguridad durante partido de Colombia-Ghana

La Policía Metropolitana de Pereira dispondrá de 800 uniformados para garantizar la seguridad y el orden público durante la transmisión del partido entre la Selección Colombia y Ghana, programado para la noche de este viernes.

Los policías realizarán patrullajes y acompañarán establecimientos de comercio, bares y restaurantes, además de los cinco puntos de la ciudad donde la Alcaldía instalará pantallas gigantes para que los aficionados disfruten del encuentro.

Los espacios habilitados serán la Plaza de Bolívar, la Zona T, el sector La Ferro, la Calle del Encuentro y el Parque Industrial, donde las autoridades esperan una amplia asistencia de ciudadanos.

La jornada también contará con una oferta gastronómica en cada uno de estos lugares, con el propósito de brindar un ambiente familiar y convertir la transmisión del compromiso de la Selección Colombia en una fiesta deportiva para los aficionados.



Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para vivir la jornada con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y acatar las recomendaciones de los organismos de seguridad para que el evento transcurra sin contratiempos.