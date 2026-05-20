Incendio en Pereira dejó dos mujeres muertas, 6 viviendas incineradas y casi 40 damnificados

A dos ascendió el número de personas muertas por el incendio que se registró en el barrio La Alameda, en la Ciudadela Cuba de Pereira.

En la madrugada de este miércoles 20 de mayo, los organismos de socorro encontraron el cuerpo de Berenice Cardona Arboleda, de 72 años, quien permaneció desaparecida durante ocho horas. Los socorristas la ubicaron bajo los escombros de una de las viviendas afectadas.

Horas más tarde, un canino entrenado para la búsqueda de personas bajo estructuras colapsadas permitió hallar un segundo cuerpo. Corresponde a una mujer de 77 años, que también permanecía desaparecida desde el inicio de la emergencia, ocurrida la noche anterior.

Los Bomberos Oficiales de Pereira reportaron, además, la atención de por lo menos 25 mascotas, entre perros, gatos y otras especies. Cinco animales murieron por las llamas y la inhalación de humo.



El incendio devastó seis viviendas y dejó damnificadas a 39 personas. Varias familias pasaron la noche en hoteles, mientras otras recibieron apoyo de familiares y allegados.

La Dirección de Gestión del Riesgo de Pereira ya realizó el censo de las personas afectadas y coordina la entrega de ayudas humanitarias y auxilios económicos.

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El CTI de la Fiscalía asumirá las diligencias judiciales con los cuerpos de las dos mujeres fallecidas. Las autoridades esperan entregar los cadáveres este jueves a sus familiares para las honras fúnebres.