Cuatro hombres robaron, en 20 segundos, una joyería en centro comercial de Pereira

Cuatro hombres armados cometieron un millonario hurto en la Joyería Orient del Centro Comercial Unicentro de Pereira, capital de Risaralda.

Según información de testigos y de las autoridades, los delincuentes ingresaron por la puerta 1 del establecimiento comercial y caminaron hasta la joyería. Allí, uno de ellos entró al local e intimidó con arma de fuego a las empleadas, mientras otro permaneció en la entrada y los dos restantes esperaron afuera.

La Policía Metropolitana de Pereira indicó que los responsables tardaron cerca de 20 segundos en cometer el robo de varios objetos de valor. Después salieron del lugar, cruzaron a pie la avenida 30 de Agosto y abordaron varias motocicletas que los esperaban para escapar por la vía hacia Cerritos.

Tras el caso, la Policía emitió un comunicado oficial en el que cuestionó la demora en la entrega de los videos de las cámaras de seguridad por parte del Centro Comercial Unicentro Pereira. Además, solicitó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada revisar los protocolos y actuaciones de las empresas de seguridad frente a los hurtos a establecimientos comerciales registrados en la ciudad.



El coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, informó que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades también divulgaron imágenes de cámaras de seguridad, recibidas horas después del hurto, en las que aparecen los hombres que habrían participado en el robo a la joyería.