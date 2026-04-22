Tragedia en vía Pereira-Cartago; asesinaron a padre e hijo

Un ataque sicarial cobró la vida de dos hombres en la vía que comunica a Pereira con Cartago, a la altura del sector Puente Blanco, en el corregimiento de Puerto Caldas.

De acuerdo con reportes de las autoridades de Pereira, los sicarios llegaron al lugar y, sin mediar palabra, acribillaron a las víctimas. Se trata de Jesús Hincapié, conocido como 'Misingo', y su hijo Diego Hincapié.

Ambos se desempeñaban como conductores de volqueta. En el momento del ataque, el hijo ayudaba a su padre a trasbordar una carga de arena, luego de que el vehículo presentara una falla mecánica.

Las víctimas eran oriundas de Anserma Nuevo, en el Valle del Cauca.



Según indicó la teniente coronel Laura Cruz, de la Policía Metropolitana de Pereira, las primeras hipótesis apuntan a que el doble homicidio estaría relacionado con disputas entre estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en municipios del norte del Valle del Cauca.

Con este caso, Pereira alcanza los 54 homicidios en lo corrido del año, una cifra que enciende las alertas de las autoridades.

La investigación continúa para esclarecer este hecho violento.