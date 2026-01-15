Ataque sicarial en urbanización de Barranquilla: dos hombres muertos y uno herido

Hay alerta en Barranquilla, luego del ataque a bala en el que murieron Andrés Manuel Jimenez De La Hoz, de 35 años, y Antonio David Severiche Fruto, de 29, hechos ocurridos en la urbanización Las Gardenias y en los que también resultó gravemente herido Antonio David Moreno Polo, de 48 años.

De acuerdo al reporte de las autoridades, estos se encontraban en un punto de mototaxistas, cuando fueron abordados por un desconocido vestido con camisa blanca y bermuda que repentinamente les disparó en varias ocasiones.

Las víctimas quedaron en el suelo y el agresor logró escapar en una motocicleta que lo esperaba más adelante.

“Lo mató, lo mató, ayudénlo, ayudénlo, llevénlo a una clínica”, fueron las palabras que se pudieron escuchar de la comunidad que salió al instante hacia el sitio para socorrer a los baleados.



Gracias a los reportes de la Policía Metropolitana, Blu Radio conoció que los hechos estarían presuntamente relacionados con una venganza por el homicidio registrado en horas de la mañana de Yessid Geovanni Catalán Mantilla, en el barrio Villa Lozano, del municipio de Soledad.

Al parecer, Yessid Geovanni Catalán era escolta de alias 'Marlon', quien, según las autoridades, sería el encargado del tráfico de estupefacientes en el conjunto número 7 de Las Gardenias.

El caso fue asumido por agentes del CTI de la Fiscalía, los cuales reportaron que Andrés Manuel Jiménez, una de las víctimas de esta doble matanza, registraba una anotación judicial por el delito de homicidio en 2022.

Cabe resaltar que en el área metropolitana de Barranquilla, puntualmente en el barrio La Alboraya, también se registró un ataque recientemente en el que resultaron heridos José Gabriel Ramos Solano, de 26 años y Cristian Antonio Orozco Mena, de 41, tras la interceptación a un vehículo Suzuki de placas NER 747.

De José Gabriel Ramos Solano se sabe que recibió al menos tres balazos, uno de ellos en la parte derecha de su abdomen, y que tiene seis anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre esos el de fuga de presos.

Del mismo modo, en agosto del año 2025, también había sido víctima de un atentado del que logró mantenerse con vida.