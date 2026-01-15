En vivo
Ataque sicarial en urbanización de Barranquilla: dos hombres muertos y uno herido

Blu Radio conoció que los hechos estarían presuntamente relacionados con una venganza por el homicidio registrado de Yessid Geovanni Catalán Mantilla, en el barrio Villa Lozano de Soledad.

Lugar de los hechos en la urbanización Las Gardenias, en Barranquilla.
Por: José Palma
|
Actualizado: 15 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

