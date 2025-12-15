Mototaxistas de Siloé protestaron por instalación de cámaras de fotomultas en Cali

Más de 60 mototaxistas del sector de Siloé, en el occidente de Cali, participaron en una manifestación pacífica para expresar su rechazo a la instalación de cámaras de fotomultas por parte de la Alcaldía de Cali, una medida que, según aseguran, afecta directamente su sustento diario.

Los manifestantes señalaron que la implementación de estos dispositivos de control vial podría traducirse en un aumento de sanciones económicas, lo que pondría en riesgo su derecho al trabajo y agravaría la situación económica de decenas de familias que dependen del mototaxismo como fuente de ingresos.

Durante la jornada, los participantes se concentraron en puntos estratégicos del sector, donde expusieron sus inquietudes y pidieron a la administración distrital revisar la política de control mediante fotodetección, teniendo en cuenta el contexto social de la zona y las condiciones laborales de quienes prestan este servicio informal.

En medio de la protesta, autoridades y entidades garantes de derechos estuvieron acompañando a los manifestantes para evitar alguna alteración al orden público.



Por ahora, las autoridades distritales no se han pronunciado oficialmente , mientras el gremio anunció que continuará solicitando espacios de diálogo para exponer sus preocupaciones.