Más de diez horas completó bloqueo en la glorieta de Siloé en la comuna 20 de Cali

Después de seis horas de bloqueo sobre la calle 5 con 52 en el sur de Cali, habitantes de la comuna 20 dejaron el corredor libre para la movilidad, pero decidieron mantener el bloqueo en la glorieta de Siloé, que completo más de diez hora bloqueada, vía que fue tomada desde muy tempranas horas de este jueves y cuyo bloqueo se extenderá hasta este viernes.

Los ciudadanos protestan por la falta de agua que en algunas viviendas hace más de dos meses no cuentan con el servicio, por lo que piden urgente la presencia del alcalde de Cali, Alejandro Eder, ya que desde Emcali, manifestaron que no cuentan con el servicio por tratarse de asentamientos irregulares.

“Ellos dicen que son asentamientos pero estos barrios ya llevan más de 40 años, el problema acá es que tampoco los han querido legalizar, y son barrios que están pagando los recibos de los servicios públicos, y esa es la problemática que tenemos, y hemos citado al alcalde y el no ha llegado a dialogar con las personas.“, dijo Andrés López, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Belén.

Tomado de redes sociales.

Tras sostener una reunión con varios representantes de la comunidad, las Empresas Municipales reiteraron que primero deben legalizar los predios para poder suministrar el servicio. Además, explicaron que, en las viviendas que sí están legalizadas, la falta de suministro se debe al bajo nivel de los ríos que abastecen las comunas 18 y 20, lo que ha impedido contar con agua las 24 horas del día.



“Nos reunimos y le explicamos el efecto del cambio climático, por eso hay que hacer uso racional del agua, en este momento estamos colocándonos el servicio en alternancia, porque el rio Meléndez que abastece de agua esas comunas no está en las mejores condiciones, pero estamos haciendo lo posible con máquinas de bombero para que tengan por días el agua en los barrios “, explicó Marco León Villega, gerente (e) de Acueducto y Alcantarillado.

Es por esta razón que desde la entidad se ha programado un recorrido para este viernes con líderes de la comuna 20 que están a la planta de tratamiento de agua de la reforma, para que se conozca de primera mano la situación actual que presenta el rio Meléndez.