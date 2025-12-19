Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 19 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia.

Gracias a su amplia trayectoria, este juego matutino hace parte de la rutina diaria de miles de apostadores que comienzan el día con expectativa, emoción y la ilusión de que la suerte les sonría. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 19 de diciembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades y premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos del Dorado Mañana es la variedad de modalidades de juego, pensadas para adaptarse tanto a jugadores habituales como a quienes apuestan de forma ocasional. Estas opciones permiten elegir el nivel de riesgo y el tipo de premio:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

multiplica la apuesta por 208. 3 cifras directo: entrega 400 veces lo jugado.

entrega 400 veces lo jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

otorga 50 veces el valor apostado. 1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Gracias a esta diversidad, el Dorado Mañana se mantiene como una alternativa atractiva dentro del chance en Colombia, con múltiples posibilidades de ganar según la estrategia de cada jugador.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. Es importante tener en cuenta que no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores han incorporado este horario como una cita fija dentro de su rutina diaria.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

En conclusión, el Dorado Mañana continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más representativos del país. Su variedad de modalidades, la claridad de sus reglas y la facilidad para reclamar los premios lo convierten en una de las opciones preferidas para quienes desean empezar el día con una dosis de emoción y buena fortuna.