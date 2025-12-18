Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, jueves 18 de diciembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Con una amplia trayectoria, este juego matutino forma parte de la rutina diaria de miles de apostadores que comienzan su jornada con expectativa, emoción y la ilusión de que la suerte esté de su lado.

Para muchos jugadores, consultar los resultados del chance Dorado Mañana es un verdadero ritual cotidiano, en el que se mezclan la costumbre y la esperanza de ver reflejado su número en el sorteo del día. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 18 de diciembre de 2025 es el 3641 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3641

Dos últimas cifras: 41

Tres últimas cifras: 641

La quinta: 8

Modalidades y premios del Dorado Mañana

El Dorado Mañana ofrece varias modalidades de juego que se ajustan tanto a apostadores frecuentes como a quienes participan de manera ocasional. Esta diversidad permite elegir el nivel de riesgo y el tipo de premio, lo que lo convierte en un sorteo flexible y accesible:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.

multiplica la apuesta por 208. 3 cifras directo: entrega 400 veces lo jugado.

entrega 400 veces lo jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.

otorga 50 veces el valor apostado. 1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.

Gracias a estas opciones, el Dorado Mañana se mantiene como una alternativa atractiva dentro del chance en Colombia, ofreciendo múltiples posibilidades de ganar según la estrategia de cada jugador.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. Este juego no se lleva a cabo los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores ya tienen este horario marcado como una cita fija en su rutina diaria.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

En conclusión, el Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más representativos del país. Su variedad de modalidades, la claridad de sus reglas y la facilidad para reclamar los premios lo convierten en una opción preferida por quienes desean empezar el día con una dosis de emoción y buena fortuna.