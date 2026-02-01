En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Billie Eilish y Justin Bieber llevan mensaje contra el ICE a la alfombra roja de los Grammy

Billie Eilish y Justin Bieber llevan mensaje contra el ICE a la alfombra roja de los Grammy

La gala de los Grammy se lleva a cabo en Los Ángeles con el rapero estadounidense Kendrick Lamar liderando con nueve las nominaciones de los premios más prestigiosos.

Billie Eilish y Justin Bieber llevan mensaje contra el ICE a la alfombra roja de los Grammy
Billie Eilish y Justin Bieber llevan mensaje contra el ICE a la alfombra roja de los Grammy
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad