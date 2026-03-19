Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 18 de marzo de 2026

La noche del miércoles 18 de marzo de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería del Meta: resultados del sorteo 3291

El gran protagonista de la noche fue el número: 6597 de la serie 008, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4947

Por su parte, la Lotería de Manizales celebró su sorteo número 4947, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número 9341 de la serie 154 despachado a la ciudad de Medellín.



Lotería del Valle: Sorteo 4840

La Lotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4839. El número ganador del premio mayor fue el 1983 de la serie 042. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.

Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

En el ámbito de los sorteos electrónicos, el Baloto (Sorteo 2617) no registró ganadores para el acumulado principal de $20.700 millones. Los números sorteados fueron 29 - 20 - 18 - 35 - 21, con la Superbalota 11.

En cuanto a la Revancha, los números fueron 18 - 08 - 17 - 14 - 04, con la Superbalota 12. Con un total de 14.038 ganadores en premios secundarios, el acumulado principal tampoco fue entregado, elevando la cifra para el próximo sorteo a $14.700 millones.