Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 18 de marzo de 2026

La Lotería de Manizales celebró en la noche del miércoles 17 de marzo de 2026 su sorteo número 4947, una jornada que mantuvo la atención de miles de jugadores en diferentes regiones de Colombia.En esta edición, el premio mayor fue de $2.600 millones, reafirmando a este tradicional juego de azar como uno de los más consultados dentro del calendario nacional.



Premio mayor Lotería de Manizales – sorteo 4947

El premio mayor de $2.600 millones fue para el número XXXX de la serie XXX, resultado que dejó un nuevo ganador y generó gran expectativa entre los participantes del sorteo.

El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que cada fracción cuesta $3.000, lo que permite acceder a premios millonarios con una inversión accesible. Además, parte de lo recaudado se destina a programas de salud y desarrollo social en Colombia.



Premios secos Lotería de Manizales – sorteo 4947

El plan de premios también incluyó múltiples secos distribuidos en diferentes categorías:

Se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente su billete con los resultados oficiales antes de iniciar cualquier proceso de cobro.



¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. En caso de coincidir con un día festivo, el sorteo puede ser trasladado al martes o jueves, según lo determine la organización.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores tienen un plazo máximo de un año desde la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de este tiempo, el derecho al cobro prescribe.



Documentos necesarios:

Billete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras)

Cédula de ciudadanía original

Copia ampliada al 150 % de la cédula

Certificado del RUT (especialmente para premios mayores por temas tributarios)

Antes de iniciar cualquier trámite, es fundamental verificar los resultados únicamente en canales oficiales.



Con cada sorteo semanal, la Lotería de Manizales continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del país, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que buscan convertirse en los próximos ganadores de sus premios millonarios.