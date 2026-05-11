¿Hay riesgo en el pago de pensiones? Asofondos le responde a MinTrabajo

La discusión alrededor de la reforma pensional volvió luego de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunciara un nuevo recurso de súplica tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que ordenaba el traslado anticipado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones. En medio de la controversia, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, respondió a las advertencias del Gobierno sobre un supuesto riesgo en el pago de pensiones y aseguró que “los recursos existen” y que el sistema tiene cómo responderles a los pensionados.

Velasco defendió la decisión del Consejo de Estado y afirmó que los recursos involucrados corresponden al ahorro de los colombianos y no pueden ser utilizados libremente. Según explicó, el decreto suspendido obligaba a trasladar cerca de 5 billones de pesos relacionados con personas que aprovecharon la llamada “ventana de traslado” contemplada en la reforma pensional.

“El Consejo de Estado tomó la decisión de proteger estos recursos que, desde la ley que el mismo Gobierno tramitó, están destinados a ahorrarse”, sostuvo el dirigente gremial.

Frente a las declaraciones del Ministerio de Trabajo sobre posibles dificultades para pagar las mesadas de unas 20.000 o 25.000 personas ya pensionadas tras esos traslados, el presidente de Asofondos negó que exista un riesgo financiero. Explicó que mientras las pensiones de ese grupo cuestan alrededor de 450.000 millones de pesos al año, las más de 100.000 personas restantes que también se trasladaron continúan cotizando en Colpensiones y aportan cerca de 600.000 millones de pesos anuales.



Referencia persona contando billetes y viendo una hoja de su pensión. Foto: ImageFx / Blu Radio

“Decir que no hay plata para pagarles no tiene ningún sentido”, afirmó Velasco, quien recordó que el sistema público recibe recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación para cubrir su déficit estructural.

Velasco también aprovechó para advertir sobre la situación financiera de Colpensiones y aseguró que el sistema público actualmente depende en buena parte de los recursos del Estado. Indicó que las pensiones administradas por Colpensiones cuestan cerca de 75 billones de pesos anuales y que aproximadamente 35 billones deben ser cubiertos por la Nación.

Publicidad

“Siempre estamos dispuestos a conversar, pero tenemos que cumplir la ley”, concluyó, al insistir en que la suspensión del decreto busca proteger el ahorro pensional de los colombianos.