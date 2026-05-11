"Lo vamos a volver a hacer": Mintrabajo acudirá de nuevo a recurso de súplica por plata de pensiones

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Trabajo, anunció una ofensiva jurídica tras la reciente suspensión del decreto que ordenaba el traslado anticipado de fondos pensionales. La medida cautelar del Consejo de Estado frena actualmente el movimiento de 5 billones de pesos hacia Colpensiones, afectando la implementación de la reforma pensional.

Ante este escenario, el ministro Antonio Sanguino confirmó que agotarán todas las instancias legales para revertir esta medida, que considera arbitraria y perjudicial: “Vamos a acudir de nuevo al recurso de la súplica. Ya lo hicimos la semana anterior”, declaró el jefe de la cartera.

Sanguino calificó la decisión del alto tribunal como un “error deliberado” y una “interpretación amañada” de las normas que rigen el sistema pensional actual. Según el jefe de la cartera laboral, esta suspensión judicial es “cómplice con el abuso” que estarían cometiendo los fondos privados contra los ahorradores.

La preocupación central del Ministerio recae sobre 25.000 pensionados cuyas mesadas son pagadas hoy por Colpensiones, pero cuyos capitales siguen retenidos en el régimen privado. Sanguino denunció que las administradoras se han quedado de manera “caprichosa” con los ahorros de estos colombianos que ya se trasladaron legalmente.



Ministro de Trabajo sugiere 'tutelatón' por dinero de pensiones

El ministro advirtió que la retención de estos recursos pone en riesgo la sostenibilidad financiera para el pago de las obligaciones pensionales del presente mes. Ante este panorama de incertidumbre jurídica, aseguró que “la gente va a tener que acudir a una tutelatón” para que se le responda por su pensión.



Además del recurso de súplica, el Ejecutivo planea radicar una denuncia penal contra el magistrado responsable de la providencia judicial que frenó los traslados de dinero. El presidente Gustavo Petro habría solicitado esta acción por considerar que se está “prevaricando en contra del interés nacional” y de los trabajadores.

Sanguino criticó que los fondos privados utilicen los ahorros de los colombianos, estimados en 280 billones de pesos, para generar rentabilidad en portafolios de inversión extranjeros. Señaló que, mientras la plata está en “Gringolandia”, el sistema público debe realizar esfuerzos financieros para responder puntualmente por las jubilaciones.

El ministro cuestionó la celeridad del tribunal para tomar una decisión sin permitir el derecho a la contradicción por parte del equipo jurídico del Gobierno. Además, defendió que controvertir un fallo con argumentos técnicos no constituye un irrespeto a la separación de poderes, sino una protección necesaria de la democracia.

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En las próximas horas, adelantó, el Ministerio del Trabajo se reunirá con la Secretaría Jurídica de Presidencia y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para coordinar acciones. El objetivo de este encuentro es consolidar sería consolidar una defensa férrea que impida lo que el ministro denominó públicamente como un “raponazo” financiero.

“El fondo privado y el capital financiero no se van a burlar de la gente en este gobierno”, sentenció finalmente el ministro Sanguino en su intervención.

¿Qué pasa con la plata de las pensiones en Colombia?

Estas declaraciones del ministro Sanguino se dan luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno nacional ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, en medio de la implementación de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.