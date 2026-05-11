Consejo de Estado suspendió por completo traslado de plata de pensiones a Colpensiones

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la totalidad del decreto con el que el Gobierno nacional ordenó el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, en medio de la implementación de la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.

La decisión del alto tribunal frenó el movimiento de los 5 billones de pesos restantes que debían ser transferidos en las próximas semanas, ampliando así la medida cautelar que ya había sido adoptada días atrás sobre otros 20 billones de pesos.

Según se conoció, la decisión fue tomada por el Consejo de Estado pocas horas antes de que venciera el plazo fijado para realizar ese traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones. Desde distintos sectores empresariales y gremiales habían solicitado suspender el proceso al considerar que la medida era ilegal y que podía afectar a los ahorradores del sistema pensional.

La discusión jurídica se centra en el mecanismo adoptado por el Ejecutivo para acelerar el traslado de los recursos pensionales de afiliados que aún no habían consolidado su derecho a la pensión.

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