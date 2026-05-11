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Es imposible exigir a Colpensiones pago de esas pensiones: Gobierno por derrota en Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió completamente el traslado de unos 25 billones de pesos en ahorro pensional de las AFP hacia los fondos privados.

Fachada de Colpensiones.
Foto: archivo.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 11 de may, 2026

El Gobierno nacional está hablando de la posibilidad de que no se puedan pagar las pensiones de cerca de 20.000 personas que ya se trasladaron a Colpensiones y hoy están exigiendo el pago de su pensión, debido a la nueva derrota para el Gobierno en el Consejo de Estado.

El Consejo de Estado frenó el traslado de unos 5 billones de pesos en ahorro pensional desde las AFP hacia Colpensiones mientras termina el estudio de una demanda contra un decreto que exigía el traslado inmediato de los recursos. Es la segunda decisión del alto tribunal en esa dirección; previamente, se había frenado el traslado de otros 20 billones de pesos de afiliados que ya se trasladaron a Colpensiones, pero que aún no han consolidado su derecho a la pensión (más de 100 mil personas en total).

"El Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas, cuyos ahorros siguen atrapados en los fondos privados para su usufructo", escribió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en su cuenta de X.

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Minutos más tarde, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo emitieron un pronunciamiento conjunto en el que aseguran que "no resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales" de estas personas, mientras sus ahorros en el sistema no estén en manos de Colpensiones.

El Gobierno habla hoy de un "riesgo mayor" para esos afiliados al sistema. Sin embargo, de momento no se está anunciando la parálisis de los pagos a estas personas.

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