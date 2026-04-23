Asofondos pedirá al Consejo de Estado frenar, vía medida cautelar, decreto de traslado de pensiones

Asofondos, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías, pedirá al Consejo de Estado activar medidas cautelares urgentes para que sea suspendido provisionalmente el decreto expedido este jueves que ordenó a los fondos privados de pensiones trasladar cerca de $25 billones hacia Colpensiones.

Más temprano, justamente desde el congreso que el gremio adelanta en Cartagena, habían anticipado varias acciones legales para defender el ahorro pensional.

“A nosotros nos toca hacer todo lo que corresponde para proteger el ahorro pensional, que es nuestro mandato legal, por eso no escatimaremos esfuerzos para defender esos recursos”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Para los fondos, este decreto va en contra de las leyes vigentes, que establecen que los recursos deben permanecer invertidos y ser gestionados por las AFP hasta que los afiliados consoliden su derecho a la pensión.



Pensionado Foto: creada con Grok

Y es que esta medida no afecta a todos los afiliados sino únicamente a unas 127 mil personas que recientemente se cambiaron del régimen privado al público y que están cerca de la edad de pensión (hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47).

El objetivo, según el Gobierno, es cubrir la presión financiera que implica pagar pensiones a estos afiliados sin contar aún con sus ahorros trasladados, aunque esto ha generado polémica porque en el sistema público esos recursos dejan de ser cuentas individuales y pasan a un fondo común que financia a todos los pensionados.

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Justamente, el Consejo Gremial Nacional, rechazó la expedición de este decreto asegurando que representaba un riesgo fiscal para el país y para los colombianos.

“El ahorro de los trabajadores no es la caja menor del Gobierno. Desde el sector empresarial manifestamos nuestra profunda preocupación por el Decreto 0415 de 2026. El Gobierno pretende un "traslado exprés" de $24,5 billones de las AFP a Colpensiones. Es una medida ilegal que pone en riesgo el futuro de millones de personas”, dijo Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional.