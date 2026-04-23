Nuevos detalles de la brutal riña entre hinchas de Nacional y Junior en Bogotá que dejó 2 muertos

Una violenta pelea entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla dejó como saldo dos personas muertas y al menos seis heridas en el centro de Bogotá, según confirmaron las autoridades en la madrugada de este jueves.

Los hechos ocurrieron en el sector de La Rebeca, sobre la carrera 13 con calle 25, un punto donde cada miércoles se reúnen decenas de seguidores de Nacional.

De acuerdo con la información recogida por el Ojo de la noche, el grupo se encontraba en el lugar después de las 9:00 de la noche realizando cánticos y organizando desplazamientos para acompañar a su equipo en otras ciudades.



¿Cómo se desató la riña?

Tras permanecer en La Rebeca, varios hinchas se movilizaron hacia el sector de Santa Fe. Fue en la calle 24 con carrera 15, en inmediaciones de un antiguo establecimiento de entretenimiento para adultos, donde se produjo el encuentro con seguidores del Junior.

Según el reporte, inicialmente hubo una discusión que rápidamente escaló a una riña múltiple. En medio del enfrentamiento, uno de los hinchas del Junior sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.



Otros participantes en la pelea respondieron con armas blancas, generando un escenario de violencia que dejó múltiples heridos en el lugar.

El comandante de la Policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, entregó detalles sobre lo ocurrido:

“Hay una persecución, inicia una riña múltiple en el cual muchas personas empiezan a agredirse. Lamentablemente, en medio de la riña, justo en este lugar, sale una persona con un arma de fuego y genera unos heridos”.

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El oficial precisó que el balance inicial fue de seis personas lesionadas:



3 por impactos de arma de fuego

3 por heridas con arma cortopunzante

Todos fueron trasladados a centros asistenciales, entre ellos la Clínica Méderi y la Clínica San José. Sin embargo, dos de los heridos fallecieron posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.

El general Cristancho confirmó además que las víctimas mortales eran hinchas de Atlético Nacional, y que la mayoría de los heridos también pertenecían a este grupo.



Sin capturados, pero con pistas

Tras la riña, los involucrados huyeron del lugar y no se reportaron capturas en el momento de los hechos. No obstante, unidades de criminalística, la Fiscalía, la Sijín y la Policía Metropolitana llegaron a la zona para adelantar la inspección judicial.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Según indicaron, ya existen pistas claras que apuntan a que algunos de los implicados se habrían refugiado en viviendas cercanas del barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires.

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El caso continúa en investigación mientras se intenta establecer la plena identidad de los agresores y las circunstancias exactas que rodearon este nuevo episodio de violencia.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: