Riña entre hinchas de Nacional y Junior deja dos muertos en el centro de Bogotá

Una riña entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla dejó dos personas fallecidas en el centro de Bogotá. El hecho se registró en la calle 23 entre carreras 14 y 15, en la localidad de Santa Fe. La información preliminar fue entregada por la Policía Metropolitana.

Según el reporte oficial, el enfrentamiento se produjo entre grupos de hinchas de ambos equipos, lo que derivó en una riña múltiple. Durante los hechos se registró el uso de un arma de fuego. Las autoridades confirmaron que el incidente dejó dos víctimas mortales.

De acuerdo con la información suministrada por la Policía, el altercado habría iniciado con hinchas de Junior, tras lo cual seguidores de Nacional respondieron. La situación escaló rápidamente en vía pública, generando una confrontación entre varios involucrados.

El comandante de la Policía Metropolitana anunció que entregará declaraciones a medios sobre lo ocurrido en la localidad de Santa Fe. Las autoridades avanzan en la verificación de los hechos y en la recolección de información para esclarecer lo sucedido.



La Policía indicó que cualquier dato adicional sobre este caso deberá ser confirmado a través de los canales oficiales. Por el momento, se mantiene el balance preliminar de dos personas fallecidas tras la riña entre hinchas en el centro de la ciudad.