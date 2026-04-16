Balde de agua fría para hinchas de Nacional por fuera de Medellín: "No podrán entrar"

Previo a la fecha 17 de la Liga BetPlay, Atlético Nacional se sigue preparando para el cierre del todos contra todos para el inicio de los 'playoff' e ir en búsqueda del título de la estrella de mitad de año del fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, los que recibieron una mala noticia fueron los hinchas, en especial los que no se encuentran en Medellín y tienen menos posibilidades de verlos cada semana, pues, a través de redes, se conoció que el choque entre Nacional y Pereira por la fecha 18 en Yopal tendrá cierre de fronteras, es decir, no se permitirá ingreso de aficionados verdolagas.

Un balde de agua fría para los hinchas verdolagas por fuera de Medellín ya que aprovechan este tipo de partidos para acompañar al equipo, pero, ante esta situación, se quedarán sin la posibilidad de verlo en vivo, en especial aquellos que seguramente residen en Yopal.

Mala noticia para hinchas de Atlético Nacional // Fotos: Atlético Nacional e ImageFX.

Este duelo se encuentra programado para el 25 de abril a las 4:00 de la tarde, que será completamente a puerta cerrada. La decisión la tomaron tras los recientes desmanes entre Pereira y Once Caldas durante el duelo del clásico del Eje Cafetero. Pero primero los verdolagas el próximo lunes 20 recibirán a Atlético Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot.



Tras la victoria vs. DIM, Diego Arias destacó que el triunfo de Atlético Nacional fue producto de la lectura del partido y la capacidad del equipo para adaptarse a un rival fuerte en su casa. Valoró especialmente haber conseguido puntos en un escenario donde el rival no había perdido, y aseguró que el equipo supo ajustar el plan de juego según lo que exigía el encuentro.

Además, resaltó el equilibrio entre defensa y ataque, la intensidad para competir y, sobre todo, el compromiso colectivo del plantel. Subrayó que todos los jugadores, incluso los de vocación ofensiva, asumieron responsabilidades defensivas, dejando claro que esa mentalidad de equipo es clave en el momento que viven.