Atlético Nacional anunció refuerzo de 'lujo' de cara a su proyecto institucional

De cara a la fecha 17 de la Liga BetPlay, Atlético Nacional atendió medios de comunicación para explicar lo que se viene trabajando tanto en lo deportivo como en los institucional. Por un lado, el técnico Diego Arias habló del rendimiento del equipo profesional y desde la dirigencia del equipo le dieron la bienvenida a un "nuevo refuerzo".

El club anunció una alianza con Xiaomi que apunta a meterse en la rutina del equipo desde otro lugar: el digital. La idea no pasa solo por presencia de marca, sino por construir una relación más directa con el hincha a través de contenido, herramientas tecnológicas y dinámicas que acerquen lo que normalmente queda detrás de escena.

Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Más allá del discurso institucional, el acuerdo deja ver hacia dónde se está moviendo el ecosistema del fútbol colombiano: experiencias, interacción y comunidad. Iniciativas como “Community Manager de Nacional por un día” buscan poner al hincha en el centro, dándole acceso a espacios que antes eran exclusivos. Esto hace parte de la idea del club en los institucional que, desde lo económico, sumará al plantel seguir contando con figuras como Campuzano, Cardona, Tesillo, David Ospina, entre otros.

En cuanto a lo deportivo, Atlético Nacional se prepara para enfrentar a Atlético Bucaramanga de cara a los 'playoff' de los cuadrangulares finales. Los verdolagas, según Arias, van encaminados a cumplir el objetivo de poder quedarse con el título y regresar en 2027 a competencia internacional, recordando que fue eliminado en la fase previa de la Copa Sudamericana a manos de Millonarios.