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Fuerte terremoto de magnitud de 8.0 se registró en Filipinas

Las autoridades monitorean posibles afectaciones y réplicas tras el movimiento telúrico ocurrido frente a Mindanao, mientras expertos analizan nuevos datos del evento.

Fuerte terremoto de magnitud de 8.0 se registró en Filipinas
El sismo se presentó a una profundidad de 76 km.
Foto: Volcano Discovery
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Un fuerte terremoto de magnitud 8.0 se registró este lunes 8 de junio de 2026 cerca de la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, según reportes preliminares de organismos de monitoreo sísmico.

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El movimiento telúrico ocurrió a las 7:37 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad estimada de 75,9 kilómetros, con epicentro ubicado a aproximadamente 1.318 kilómetros de Manila, la capital filipina.

De acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el sismo se produjo a una profundidad intermedia cercana a los 105 kilómetros. Expertos señalaron que esta característica pudo haber contribuido a reducir la intensidad con la que fue percibido en la superficie, pese a tratarse de un evento de gran magnitud. Los terremotos profundos suelen disipar parte de su energía antes de alcanzar zonas pobladas, lo que disminuye potencialmente los daños en comparación con movimientos sísmicos más superficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas, daños materiales o alertas de tsunami asociadas al evento. Sin embargo, los organismos de emergencia y monitoreo mantienen vigilancia permanente ante posibles réplicas o nuevas evaluaciones del fenómeno. Las autoridades locales continúan recopilando información sobre el impacto del movimiento telúrico en las regiones cercanas al epicentro.

Los centros sismológicos internacionales advirtieron que la magnitud exacta, la ubicación precisa del epicentro y la profundidad del terremoto podrían ser ajustadas durante las próximas horas, a medida que los especialistas analicen más datos y otras agencias geológicas publiquen sus respectivos informes. Este tipo de revisiones son habituales tras eventos sísmicos de gran magnitud y permiten ofrecer una caracterización más precisa del fenómeno.

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