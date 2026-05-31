Fuerte sismo de 6,0 sacude el centro de Chile: autoridades estudian riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 6,0 se registró la tarde de este domingo en la zona central de Chile, informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 17:34 hora local y tuvo su epicentro a 23 kilómetros al oeste de la comuna de Quintero, en la Región de Valparaíso, con una profundidad de 30 kilómetros, según el comunicado del organismo.

El temblor pudo ser percibido en la capital, Santiago, y toda la Región Metropolitana, la Región de Coquimbo, la Región de O’Higgins y la Región del Maule.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicó que se trata de un sismo de mediana intensidad y que, preliminarmente, no se registran daños a personas ni a infraestructura crítica.



El informe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), estudia amenaza de tsunami para las costas de Chile, pero todo apunta a que no hay riesgo.

Luego del primer sismo, se percibieron dos movimientos telúricos adicionales

El primero fue de magnitud 4.6, ocurrido a las 17.46 horas y con su epicentro a 17 kilómetros al oeste de Quintero, a una profundidad de 11 kilómetros. El segundo fue de magnitud 5,2, localizado a 31 kilómetros al noroeste de Valparaíso y a una profundidad de 27 kilómetros.

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Chile está localizado en la zona suroriental del cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y sufre cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

En 1960, la región meridional chilena de Valdivia sufrió el terremoto más potente registrado en los tiempos modernos, de magnitud 9,6 en la escala abierta de Richter.

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana. Esta ubicación geológica ha provocado numerosos terremotos a lo largo de su historia, convirtiendo los sismos en un fenómeno recurrente para millones de habitantes. Las autoridades mantienen sistemas permanentes de monitoreo debido a la frecuencia con la que se registran movimientos telúricos en distintas regiones.

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Entre los eventos más significativos destaca el terremoto de Valdivia de 1960, considerado el más fuerte registrado a nivel mundial, con magnitud 9,5. También sobresale el sismo de 2010, de magnitud 8,8, que afectó gran parte del centro y sur del país. Estos episodios marcaron la evolución de las normas de construcción y los protocolos de emergencia en Chile.