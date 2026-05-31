Abelardo De La Espriella es el ganador de la primera vuelta presidencial

Abelardo de la Espriella lidera el preconteo presidencial; Iván Cepeda se mantiene en segundo lugar.

Con el 98,27 % de las mesas informadas, según el boletín más reciente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella se ubica en el primer lugar del preconteo de las elecciones presidenciales de Colombia con 10.192.087 votos, equivalentes al 43,74 % de la votación reportada hasta el momento.

En segundo lugar, aparece Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico, con 9.529.885 votos y una participación del 40,90 %. La diferencia entre ambos aspirantes mantiene la atención sobre el avance del escrutinio, en una jornada electoral que convocó a más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar en Colombia y en el exterior.

Resultados parciales del preconteo presidencial.



De acuerdo con los datos divulgados por la autoridad electoral, los demás candidatos registran los siguientes resultados parciales:

• Paloma Valencia Laserna: 1.492.468 votos (6,84 %).

• Sergio Fajardo Valderrama: 911.611 votos (4,18 %).

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• Claudia López: 205.546 votos (0,94 %).

• Raúl Santiago Botero Jaramillo: 191.558 votos (0,87 %).

• Óscar Mauricio Lizcano Arango: 50.484 votos (0,23 %).

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Los resultados corresponden al proceso de preconteo y continúan sujetos a actualización por parte de la Registraduría a medida que avanza la consolidación de la información proveniente de las mesas de votación instaladas en todo el territorio nacional.

La jornada electoral transcurrió bajo el esquema logístico dispuesto por las autoridades electorales y contó con seguimiento de organismos de observación nacional e internacional. Los puestos de votación funcionaron entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tras lo cual comenzó la divulgación progresiva de los resultados.

Con más del 92 % de las mesas informadas, el preconteo muestra una marcada concentración de votos en las candidaturas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes reúnen la mayor parte del respaldo ciudadano registrado hasta ahora. La autoridad electoral continuará publicando actualizaciones oficiales mientras avanza el procesamiento de los resultados en todo el país.