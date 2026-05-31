Paloma Valencia y el uribismo, los grandes derrotados de las elecciones presidenciales

El apoyo de Álvaro Uribe Vélez no fue suficiente para que Paloma Valencia liderara el escrutinio este 31 de mayo de 2026, quedando muy atrás en las elecciones presidenciales que dejaron a Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta.

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, votó este domingo en el norte de Bogotá con la aspiración de avanzar a la segunda vuelta de las elecciones y convertirse en la primera mujer en llegar a la Presidencia de Colombia.

Pero con tan solo 1.611.174 votos en todo el país da fuerza a la derrota del uribismo, en comparación con elecciones pasadas que era un movimiento que lideraba encuestas e intención de voto por el recuerdo que dejó el trabajo de Álvaro Uribe Vélez durante su mandato.

Si bien la derecha sigue con fuerza por el resultado que dejó Abelardo De La Espriella con más de 10 millones de votos, el uribismo no recibió el mismo apoyo en esta ocasión.



Paloma Valencia y Uribe // Foto: AFP

Valencia fue la última de los tres principales candidatos en acudir a las urnas, pues a primera hora de la mañana estuvo en Rionegro (Antioquia) acompañando a votar al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), fundador, máximo líder de su partido y su mentor político.

La senadora colombiana Paloma Valencia ha hecho toda su carrera política a la sombra del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) y en estas elecciones busca su propio espacio como candidata presidencial de una derecha moderada para atraer a los votantes de centro y convertirse en la primera presidenta del país.

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Nacida en 1978 en Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste), uno de los más afectados por el conflicto armado, tenía entre sus propuestas desmantelar la política de 'paz total' del presidente colombiano, Gustavo Petro, para instaurar un modelo de 'seguridad total' basado en el control territorial y el fin de los beneficios a grupos armados.