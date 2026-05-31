Resultado Abelardo de la Espriella, elecciones presidenciales Colombia 2026: cuántos votos ha sacado

Abelardo de la Espriella pone a prueba este domingo el respaldo electoral que logró construir durante la campaña presidencial, mientras avanzan los primeros reportes del escrutinio de las elecciones presidenciales de Colombia 2026.

La Registraduría Nacional comenzó la divulgación de los boletines oficiales con los resultados preliminares de la primera vuelta, que definirán quiénes seguirán en carrera por la Presidencia de la República.

¿Cuántos votos lleva Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella registra los siguientes resultados preliminares:



Votos obtenidos: 21.107.

Porcentaje: 40.01 %

Mesas informadas: 1.218.

Los resultados son preliminares y están sujetos a actualización por parte de la Registraduría Nacional.



Quién es Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella llegó a las elecciones presidenciales de 2026 tras construir una carrera como abogado penalista y empresario, facetas que le permitieron alcanzar reconocimiento nacional antes de dar el salto a la política electoral.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, desarrolló buena parte de su actividad profesional en el ámbito jurídico, donde participó en casos de alta visibilidad pública y construyó una imagen que posteriormente trasladó a la campaña presidencial.

A diferencia de otros candidatos con una larga trayectoria en cargos de elección popular, De la Espriella se presentó como una figura externa a los partidos tradicionales y promovió un discurso centrado en la independencia política, el fortalecimiento de la autoridad y la lucha contra la criminalidad.

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Para competir por la Presidencia impulsó el movimiento Defensores de la Patria, plataforma desde la cual desarrolló su propuesta de gobierno.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

La apuesta de Abelardo de la Espriella para la Presidencia

Durante la campaña presidencial, De la Espriella centró gran parte de sus intervenciones en temas relacionados con la seguridad, el combate a las organizaciones criminales y el fortalecimiento de la fuerza pública.

También planteó medidas para reducir el tamaño del Estado, endurecer las políticas contra el narcotráfico y combatir la corrupción.

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Su discurso lo convirtió en una de las principales voces de oposición al gobierno de Gustavo Petro y en una de las figuras más visibles de los sectores de derecha durante la contienda presidencial.

Además de su carrera jurídica, De la Espriella desarrolló diferentes proyectos empresariales y construyó una marca personal que lo llevó a convertirse en una figura reconocida en distintos espacios públicos y mediáticos.

Durante la campaña utilizó una estrategia basada en mensajes de corte patriótico, propuestas de mano dura contra el crimen y una narrativa enfocada en el liderazgo, el emprendimiento y la transformación del país.

Para la Vicepresidencia escogió al economista José Manuel Restrepo, exministro y académico con amplia experiencia en temas económicos y administrativos.