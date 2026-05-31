Link para ver EN VIVO resultados de las elecciones presidenciales HOY 31 de mayo

A partir de las 4:00 de la tarde de este domingo, 31 de mayo, se conocerá a quién eligió Colombia para ser el próximo presidente de la República entre Iván Cepeda, Abelardo de La Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, Mauricio Lizcano, Roy Barreras y otros más.

Link para ver EN VIVO los resultados de las elecciones presidenciales HOY

El equipo de Mañanas Blu, encabeza de Néstor Morales, tendrá toda la cobertura minuto a minuto de los resultados que arrojan los diversos boletines de las urnas en todo el país. Este es el link para ver EN VIVO los resultados online de esta jornada electoral del 31 de mayo:

A partir del cierre de las urnas, la Registraduría Nacional del Estado Civil irá emitiendo cada boletín para conocer quién será el próximo presidente, o si habrá jornada de segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

Colombia elige a su próximo presidente

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia transcurre este domingo sin incidencias y en paz cuando se ha superado la mitad de la jornada, pese a que había preocupación por los hechos de violencia política ocurridos durante la campaña, en los que incluso fue asesinado un aspirante.



La Registraduría Nacional, organizadora de los comicios, instaló en todo el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, de los cuales 6.010 están en áreas urbanas y 7.479 en el área rural, para votar por el presidente que gobernará al país en el periodo 2026-2030.

Sin embargo, las encuestas indican que ninguno alcanzará la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primer vuelta, por lo cual es muy probable que las urnas confirmen la necesidad de una segunda ronda el próximo 21 de junio entre los dos que obtengan la mayor votación.