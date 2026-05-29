“Uribe promovió a Abelardo; hoy es víctima de su propio invento”: Miguel Uribe Londoño

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño lanzó una fuerte crítica contra el también aspirante Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según afirmó, el exmandatario tuvo un papel determinante en el posicionamiento político y público del abogado barranquillero, por lo que ahora enfrenta las consecuencias de esa decisión. “Uribe promovió a Abelardo; hoy es víctima de su propio invento”, aseguró Uribe Londoño, al referirse a las diferencias y tensiones que han surgido dentro de los sectores de derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.