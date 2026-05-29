En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley seca en Bogotá
Copa Sudamericana
Elecciones presidenciales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Uribe promovió a Abelardo; hoy es víctima de su propio invento”: Miguel Uribe Londoño

“Uribe promovió a Abelardo; hoy es víctima de su propio invento”: Miguel Uribe Londoño

miguel-uribe-londono.jpeg
Miguel Uribe Londoño
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de may, 2026

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño lanzó una fuerte crítica contra el también aspirante Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según afirmó, el exmandatario tuvo un papel determinante en el posicionamiento político y público del abogado barranquillero, por lo que ahora enfrenta las consecuencias de esa decisión. “Uribe promovió a Abelardo; hoy es víctima de su propio invento”, aseguró Uribe Londoño, al referirse a las diferencias y tensiones que han surgido dentro de los sectores de derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Miguel Uribe Londoño

Elecciones presidenciales 2026

Abelardo de la Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad