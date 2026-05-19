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“Primero me tienen que matar”: Álvaro Uribe por manifestación cerca de su casa en Llanogrande

El expresidente acusó al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, de generar la "provocación" y las intimidaciones.

Álvaro Uribe pintando mural.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se refirió a una manifestación registrada en inmediaciones de su vivienda en Llanogrande, donde aseguró que llegó tras una jornada política y encontró una concentración de personas cerca de su casa. Según su relato, la situación generó preocupación por la seguridad de su entorno familiar.

“Llegó una gran multitud de personas que están en la entrada de su casa, se preocupó mucho, me vine y los encontré aquí”, afirmó el exmandatario, al describir lo ocurrido en el sector. En su pronunciamiento, insistió en que la presencia de los manifestantes representaba una presión directa en su residencia.

Uribe calificó el hecho como una “provocación de violencia” y advirtió que no aceptará este tipo de escenarios en su contra. “A mí primero me tienen que matar que venir a maltratar a mi familia y a mi casa”, expresó el líder político, elevando el tono de su declaración.

El exjefe de Estado aseguró además que se habrían dado instrucciones para retirarse del lugar. “Se les dijo: empezar a borrar ya, empecé a borrar, vieron que van a pedir un tiempo para retirarse, estamos esperando eso que cumplan para seguir yo borrando”, añadió en su intervención.

Uribe también hizo un llamado a su partido político a mantener la calma, aunque con firmeza frente a este tipo de hechos. “Pido al Centro Democrático tener mucha calma con esta gente, pero mucha firmeza”, señaló.

Finalmente, atribuyó lo ocurrido a un contexto de alta tensión política en el país y lanzó críticas a sectores del Pacto Histórico. En su declaración mencionó al senador Iván Cepeda, a quien señaló dentro de su lectura política de la coyuntura, advirtiendo sobre lo que considera un clima de confrontación creciente.

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