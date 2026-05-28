Santa Fe y Medellín ya conocen sus rivales en playoffs de la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe e Independiente Medellín ya conocen los rivales que enfrentarán en los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia que definirá a los clasificados a los octavos de final del torneo continental. Tras el cierre de la fase de grupos, quedaron definidos los cruces entre los segundos de cada grupo de la Sudamericana y los equipos que terminaron terceros en la Copa Libertadores.

El conjunto cardenal tendrá un duro reto frente a Caracas FC, mientras que el DIM se medirá ante Vasco da Gama en una de las series más llamativas de la ronda. Los partidos de playoffs se disputarán entre el 21 y el 30 de julio, una vez finalice el Mundial de la Fifa, y serán a ida y vuelta. Los ganadores avanzarán directamente a los octavos de final del campeonato.

Resultados última fecha

Uno de los grandes impactos de la jornada internacional fue la caída de Boca Juniors a la Copa Sudamericana. El equipo argentino quedó eliminado de la Libertadores tras perder 1-0 frente a Universidad Católica en La Bombonera y ahora deberá enfrentar a O’Higgins en los playoffs. El xeneize cerró una decepcionante campaña continental con apenas dos victorias en seis partidos y buscará ahora reencontrarse con un torneo que conquistó en 2004 y 2005.

En otros cruces destacados, Gremio enfrentará a Bolívar, Tigre jugará contra Nacional y Santos, equipo donde milita Neymar, se medirá frente a Universidad Central de Venezuela. También quedaron definidos los duelos entre RD Bragantino y Sporting Cristal, además del choque entre Cienciano y Lanús.



Clasificados a octavos

La fase de grupos también dejó como noticia la clasificación directa de Macará a los octavos de final tras ganar el Grupo A con 10 puntos. Los ecuatorianos empataron sin goles frente a América de Cali y aprovecharon el triunfo de Tigre sobre Alianza Atlético para quedarse con el liderato. Junto a Macará ya esperan en octavos clubes históricos como Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Olimpia y River Plate.

La final del torneo se disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.