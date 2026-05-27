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Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO: online y gratis la definición de Copa Libertadores

El cuadro cardenal busca la clasificación en una plaza díficil como Montevideo, pero los dirigidos por Repetto esperan lograr un resultado positivo.

Peñarol vs. Santa Fe.jpg
Peñarol vs. Santa Fe //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 27 de may, 2026

Noche crucial para el cuadro Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores, pues buscará la clasificación en condición de visitante ante Peñarol este miércoles, 27 de mayo, tras la reciente eliminación en la semifinal de la Liga BetPlay vs. Junior de Barranquilla.

Los cardenales ocupan la tercera posición del Grupo E y necesita que Platense pierda vs. Corithians y conseguir la victoria para avanzar a la próxima fase, asimismo, no pueden perder o quedarían sin competencia continental, ya que, actualmente se encuentran en zona de ‘playoff’ de la Copa Sudamericana.

Santa Fe vs. Peñarol.jpg
Santa Fe vs. Peñarol //
Foto: X @SantaFe @OficialCAP

Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO: vea aquí ONLINE este duelo

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio traerá las emociones de este choque por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. A través del canal de YouTube, tendrán EN VIVO, online y gratis el seguimiento y narración de este choque continental para el cuadro cardenal.

¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Peñarol?

Los cardenales visitarán a Peñarol en Copa Libertadores desde las 7:30 de la noche de este miércoles, 27 de mayo. Un partido complicado en búsqueda de las aspiraciones de los dirigidos por Pablo Repettto.

Posibles alineaciones de Peñarol vs. Santa Fe

  • Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar, Paolo Lemos, Lucas Ferreira, Roberto Fernández, Douglas Arezo, Jesús Trindade, Leandro Umpierre, Brian Barboza, Luis Angulo y Diego Laxalt.
  • Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Víctor Moreno, Emanuel Olivera, Jeison Angulo, Mateo Puerta; Jhojan Torres, Daniel Torres, Alexis Zapata; Yeicar Perlaza, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.
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