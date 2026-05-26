Millonarios vs. O'Higgins EN VIVO: online y gratis la Copa Sudamericana 2026

Tarde de fútbol en Bogotá gracias a Millonarios este martes, 26 de mayo. El cuadro embajador recibe en el estadio El Campín al cuadro chileno de O'Higgins en búsqueda de la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana y seguir con vida en la competencia continental.

El partido de Millonarios HOY es crucial en los planes y el proyecto del argentino Fabián Bustos, pues es la competencia que le quedó este semestre tras quedar eliminado de la Liga BetPlay.



¿Dónde ver Millonarios HOY vs. O'Higgins?

El equipo de Blog Deportivo tendrás las emociones de este duelo continental EN VIVO, online y gratis a través del canal de YouTube. Todo un equipo de expertos analizará este importante duelo continental en la tarde de este martes, 26 de mayo, entre embajadores y chilenos.

Posibles alineaciones de Millonarios vs. O'Higgins HOY