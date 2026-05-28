América vs. Macará EN VIVO: online y gratis el partido de la Copa Sudamericana

América de Cali recibe este jueves a Macará en un partido decisivo por la última fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. El estadio Pascual Guerrero será el escenario de un duelo que definirá al líder de la zona y al equipo que avanzará directamente a los octavos de final del torneo continental. Los caleños llegan con ocho puntos y necesitan una victoria para quedarse con la clasificación, mientras que el conjunto ecuatoriano lidera parcialmente con nueve unidades y depende de sí mismo para sellar el boleto.



EN VIVO: América vs. Macará HOY

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Previa del partido

Macará dejó escapar una oportunidad clave la jornada anterior luego de empatar 0-0 en Ambato frente a Alianza Atlético. El cuadro dirigido por Guillermo Sanguinetti dominó gran parte del compromiso, pero volvió a evidenciar problemas de definición en ataque y no logró romper el orden defensivo del equipo peruano. La igualdad terminó aumentando la presión sobre el club ecuatoriano, que ahora deberá jugarse todo en territorio colombiano.

El equipo caleño, por su parte, ve la clasificación muy cerca y espera aprovechar la localía para dar el golpe definitivo. América sabe que una victoria le permitirá superar a Macará en la tabla y asegurar el primer lugar del grupo. Además, el conjunto escarlata buscará hacer valer el respaldo de su afición en una noche que promete un gran ambiente en Cali. La expectativa también pasa por mantener el buen nivel mostrado en casa durante la competencia continental.

En paralelo, Tigre todavía conserva opciones matemáticas y enfrentará a Alianza Atlético en otro compromiso clave de la jornada. El equipo argentino suma seis puntos y necesita ganar, además de esperar un resultado favorable en Cali, para avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Por eso, el desenlace del Grupo A se definirá simultáneamente y con todos los equipos pendientes de lo que ocurra en ambos estadios.



Macará intentará repetir las actuaciones que tuvo como visitante en esta edición del torneo, donde logró importantes triunfos ante Tigre y Alianza Atlético fuera de Ecuador. América, en cambio, quiere hacer respetar su casa y confirmar su candidatura internacional. El partido promete emociones, tensión y cuentas cruzadas en una definición que mantendrá a los hinchas atentos hasta el último minuto.

Posibles alineaciones